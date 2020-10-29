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Самый большой ассортимент народных средств и трав в России

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Магазин трав “Русские корни” - натуральные продукты и товары для здоровья

Хиты продаж
Лимонник сок, энерго-тоник, концентрат
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EnerGOcok (сок лимонника, энерго-тоник, концентрат) 100мл.
99 руб
АСД-2 свечи Дорогова
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АСД-2 фракция свечи Дорогова, блистер 10 шт по 0.01 гр.
320 руб 340 руб
*при покупке от 10 шт
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Красный конь (для потенции) саше 5 гр. РК (Сашера)
60 руб
Ветом Ноздрин пробиотик флакон-спрей 10 мл.
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Ветом Ноздрин пробиотик флакон-спрей 10 мл.
102 руб 120 руб
морозник кавказский
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Морозник кавказский (клубнекорневица) корень молотый 10 гр.
50 руб 80 руб
*при покупке от 10 шт
Ортопедический пластырь ZB Pain Relief
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Ортопедический пластырь ZB Pain Relief
100 руб 130 руб
*при покупке от 10 шт
Ветом 1.1 БАД пробиотик пакет, 5 гр.
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Ветом 1.1 пробиотик порошок пакет, 5 гр.
15 руб
Исландский мох цельный
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Исландский мох (цельный) 25 гр
85 руб
Самахан растворимый напиток
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Самахан, Имбирный напиток (при вирусах), пакет 4 гр.
60 руб
Кыст Аль-Хинди корень молотый
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Кыст Аль Хинди корень молотый 100 гр
190 руб

Лучшие предложения
Спирулина Organic (водоросли, порошок) 100 гр.
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Спирулина Organic (водоросли, порошок) 100 гр.
270 руб
АСД-2 свечи Дорогова
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АСД-2 фракция свечи Дорогова, блистер 10 шт по 0.01 гр.
320 руб 340 руб
*при покупке от 10 шт
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ХОРДА лайт premium, раствор 250 мл
770 руб
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9-ка СТОПразит Premium бальзам 250 мл
990 руб

Товары ТМ Русские Корни
Лимонник сок, энерго-тоник, концентрат
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EnerGOcok (сок лимонника, энерго-тоник, концентрат) 100мл.
99 руб
Водоросль Хлорелла в таблетках
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Водоросль Хлорелла в таблетках 180 шт
350 руб
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Перга пчелиная ПЭТ 300 гр.
1 100 руб

Товары со скидками
Агарик бразильский гриб
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Агарик бразильский гриб, 10 г
390 руб 440 руб
*при покупке от 6 шт
Кордицепс китайский гриб для лечения онкологии
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Кордицепс китайский гриб, 10 г
390 руб 440 руб
*при покупке от 6 шт
Шиитаке гриб
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Шиитаке гриб, 10 г
390 руб 440 руб
*при покупке от 6 шт
Амарантовое масло (сквален 6-8%) 500 мл
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Амарантовое масло холодного отжима 500 мл (сквален 6-8%)
1100 руб 1 250 руб
*при покупке от 2 шт
Гриб Веселка сушеный крупнорезаный 10 гр
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Гриб Веселка сушеный крупнорезаный 10 гр
283 руб 300 руб
*при покупке от 6 шт
Копринус гриб, 10 гр.
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Копринус гриб, 10 гр.
390 руб 440 руб
*при покупке от 6 шт
Мейтаке гриб
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Майтаке гриб, 10 г
390 руб 440 руб
*при покупке от 6 шт
Гриб рейши купить в Москве
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Рейши гриб, 10 г
390 руб 440 руб
*при покупке от 6 шт
Лапчатка белая корень
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Лапчатка белая корень 20 г
130 руб 150 руб
*при покупке от 6 шт
Лапчатка белая корень (коробка) 25 г
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Лапчатка белая корень (коробка) 25 г
150 руб 190 руб
*при покупке от 6 шт

Новинки
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Катуаба и Тонгкат Али чай 15 пак.* 5 гр
590 руб
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Йохимбе чай 15 пак.* 5 гр.
590 руб
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Медовая композиция с экстрактом золотого корня 250 гр.
200 руб
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Гуарана чай 15 пак.* 5 гр.
590 руб
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Мака Перуанская чай 15 пак.* 5 гр
590 руб
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Медовая композиция с экстрактом красной щетки 250 гр
200 руб
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Медовая композиция с экстрактом пустырника 250 гр
200 руб
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Медовая композиция с экстрактом мумие 250 гр
200 руб
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Медовая композиция с экстрактом имбиря 250 гр.
200 руб
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Медовая композиция с экстрактом красного корня 250 гр
200 руб
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Медовая композиция с экстрактом чаги 250 гр
200 руб
Натуроник лиственничная губка - активное похудение,
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Капсулы Натуроник лиственничная губка №30 по 0,5 гр
380 руб

Публикации и обзоры

Острая респираторная вирусная инфекция отравляет организм Острая респираторная вирусная инфекция отравляет организм

При заражении острой респираторной вирусной инфекцией в организме происходит ряд процессов, которые характерны для воздействия токсических веществ. Подобрать лечение против возбудителя инфекционного заболевания бывает затруднительно, поэтому врачи ис...

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Вес целебных трав в чайной и столовой ложке Вес целебных трав в чайной и столовой ложке

Здесь Вы можете узнать сколько грамм лекарственного сырья помещается в столовой и чайной ложке...

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Здоровый кишечник - основа иммунитета Здоровый кишечник - основа иммунитета

В процессе пищеварения основные процессы переваривания и всасывания проходят в тонком кишечнике. Там же располагается до 70% структур иммунной системы. Так что проблемы с кишечником сказываются на всем организме: инфекции, упадок сил, лишний вес, выс...

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Вред для здоровья от режима самоизоляции: простые правила о том, как выжить на карантине Вред для здоровья от режима самоизоляции: простые правила о том, как выжить на карантине

Резкая смена привычного образа жизни, на время режима самоизоляции, может обернуться для людей рядом проблем со здоровьем, во избежание которых нужно соблюдать несколько важных правил, которые помогут вам пережить это непростое время....

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Имбирный чай для укрепления иммунитета и повышения настроения Имбирный чай для укрепления иммунитета и повышения настроения

Корень имбиря используется в кулинарии с давних времен, на Востоке его применяли в качестве ароматической пищевой добавки и специи при приготовлении напитков, выпечки, различных блюд. Но этот продукт ценился не столько за свои вкусовые и ароматически...

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Мыло лучший антисептик Мыло лучший антисептик

Сегодня, когда по всему миру бушует пандемия, очень актуален вопрос личной гигиены каждого человека. Как известно с детства - чистота залог здоровья, поэтому мы решили подробно разобрать этот вопрос и узнать, почему мылом мыть руки эффективнее, чем п...

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Сеть магазинов “Русские корни”

Мы рады вам предложить регулярно обновляемый ассортимент трав и сборов, настоек и бальзамов, пищевых масел и животных жиров, мёда, натуральной косметики и средств гигиены. Именно у нас, наряду с популярными травами, вы сможете найти настоящие редкости из экологически чистых уголков природы.
Наши грамотные продавцы помогут вам сориентироваться в многообразии товаров и выбрать то, что подойдет именно вам. Цены на наши товары вас приятно удивят, а регулярные акции и гибкая система скидок помогут вам заботиться о здоровье без лишних трат. Для наших партнеров и оптовых покупателей разработан актуальный прайс-лист и специальная категория цен на все товары.
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С пожеланием здоровья, Интернет-магазин «Русские корни»

39 магазинов "Русские Корни" в Москве и Подмосковье!

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