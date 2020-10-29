Магазин трав “Русские корни” - натуральные продукты и товары для здоровья

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При заражении острой респираторной вирусной инфекцией в организме происходит ряд процессов, которые характерны для воздействия токсических веществ. Подобрать лечение против возбудителя инфекционного заболевания бывает затруднительно, поэтому врачи ис...
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В процессе пищеварения основные процессы переваривания и всасывания проходят в тонком кишечнике. Там же располагается до 70% структур иммунной системы. Так что проблемы с кишечником сказываются на всем организме: инфекции, упадок сил, лишний вес, выс...
Резкая смена привычного образа жизни, на время режима самоизоляции, может обернуться для людей рядом проблем со здоровьем, во избежание которых нужно соблюдать несколько важных правил, которые помогут вам пережить это непростое время....
Корень имбиря используется в кулинарии с давних времен, на Востоке его применяли в качестве ароматической пищевой добавки и специи при приготовлении напитков, выпечки, различных блюд. Но этот продукт ценился не столько за свои вкусовые и ароматически...
Сегодня, когда по всему миру бушует пандемия, очень актуален вопрос личной гигиены каждого человека. Как известно с детства - чистота залог здоровья, поэтому мы решили подробно разобрать этот вопрос и узнать, почему мылом мыть руки эффективнее, чем п...
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